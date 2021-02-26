Эксперты рассказали, как стремление ЕС к углеродной нейтральности повлияет на развитие Украины

Политика ЕС относительно реализации климатических целей должна базироваться на сотрудничестве с соседними странами, а не на налоговых ограничениях, которые могут ухудшить глобальную ситуацию с выбросами парниковых газов.

Европейский зеленый курс предполагает достижение климатической нейтральности для всего континента. Однако Европа гораздо больше, чем только ЕС.

По прогнозам экспертов, Россия и Турция, вместе взятые, обойдут по уровню выбросов весь ЕС до 2030 года. А ближайший сосед ЕС, Украина, имеет один из самых высоких показателей в мире по количеству выбросов парниковых газов на единицу ВВП. Поэтому, климатическая нейтральность на европейском континенте может быть достигнута только в сотрудничестве с соседними странами ЕС.

Именно для обсуждения рекомендации для ЕС относительно возможных направлений взаимодействия и было проведено событие с приглашением экспертов и чиновников. Они дискутировали об экономических и климатических проблемах, с которыми сталкиваются эти страны.

Напомним, что ЕС разрабатывает механизм пограничной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Mechanism) по отношению к другим странам, и Украины, в том числе, и планирует ввести этот механизм в действие в 2023 году. Пока не ясно, как будет выглядеть Carbon Border Adjustment Mechanism, в конце июня 2021 года Европейская Комиссия должна представить соответствующий проект. Это может быть налог на границе или акцизный сбор, а также, возможно, такой механизм будет отражать систему торговли выбросами ЕС. Сейчас эксперты Европейской Комиссии работают над различными вариантами, которые должны отвечать требованиям ВТО.

Ник Батлер, приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и глава-основатель Королевского Института политики, во время мероприятия отметил, что для достижения углеродной нейтральности ЕС должен инвестировать в другие страны, быть активным участником в их трансформации, а не просто строить протекционистские границы.

"Соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС оставляет надежду, что ЕС выберет такой же метод стимулирования углеродной нейтральности для Украины, как и для самих стран-членов ЕС. Речь идет именно об инвестировании, технологическую и финансовую кооперацию, технологическое обновление и модернизацию, вместо налога на границе. Ведь налоги на границе ЕС и Украины никак не помогут стране достичь углеродной нейтральности, а только уменьшат ее конкурентоспособность и заставят искать другие рынки сбыта для своей продукции", - отметил Батлер.

Советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Алексей Рябчин во время мероприятия напомнил, что Украина взяла на себя обязательства быть углеродно-нейтральной, подписав Парижское соглашение, поэтому направление декарбонизации, с особым акцентом на энергетическую эффективность, является для страны ключевой целью.

"Вместе с тем, мы понимаем, что необходимо обеспечить и справедливую трансформацию угольных регионов, особенно остро будет стоять вопрос о декарбонизации, и процессы на временно оккупированной части Донбасса. ЕС является основным торговым партнером для Украины, это очень важное достижение последних лет, которое мы не имеем права терять. Это понимает и правительство, и многие украинские компании, которые заявляют о стратегических планах достижения углеродной нейтральности. Причем это именно компании из сектора энергетики и металлургии, наиболее ресурсоемких отраслей нашей экономики", - сказал Рябчин.