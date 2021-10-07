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Эксперты рассказали, смогут ли малые альянсы заменить для Украины ЕС и НАТО

Новина українською →
Киев, Четверг 07 октября 2021 11:45
Эксперты рассказали, смогут ли малые альянсы заменить для Украины ЕС и НАТО Фото: эксперты рассказали, могут ли малые альянсы заменить Украине большие (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Владислав Красинский

Малые альянсы не смогут полноценно заменить для Украины ЕС и НАТО. Однако они могут стать дополнительными платформами, через которые можно доносить международному сообществу позицию нашей страны, в том числе по евроатлантической интеграции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями".

По словам экс-министра иностранных дел Константина Грищенко, украинская дипломатия должна работать в обоих направлениях.

"Такие союзы полезны для развития сотрудничества в конкретных специфических сферах, чтобы было больше взаимопонимания и не возникали проблемы с соседями, которые мы наблюдаем сегодня. Они полезны со многих точек зрения, но не дают ответа на вопросы нашей безопасности и эффективного вхождения в глобальную экономику. Работать над такими небольшими союзами нужно, это полезно, но преувеличивать их значение не стоит", - пояснил он.

В свою очередь исполнительный директор Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак отметил, что благодаря созданию малых альянсов с действующими членами ЕС и НАТО, в частности Польшей и Литвой, появляется больше возможностей влиять на позицию официального Брюсселя.

Эксперт отметил, что Польша и сама активно применяет такой подход, в том числе в рамках Вышеградской четверки, члены которой имеют сходные позиции по вопросам миграции, атомной энергетики и т.д.

"Но малые альянсы точно не в состоянии заменить большие, потому что НАТО - это единственная реальная архитектура безопасности, которая может нас защитить. Какие бы у нас ни были совместные батальоны с Польшей и Литвой, этого недостаточно",- резюмировал Максак.

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Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями