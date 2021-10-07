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Експерти розповіли, чи зможуть малі альянси замінити для України ЄС і НАТО

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 11:45
Експерти розповіли, чи зможуть малі альянси замінити для України ЄС і НАТО Фото: експерти розповіли, чи можуть малі альянси замінити Україні великі (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Владислав Красінський

Малі альянси не зможуть повноцінно замінити для України ЄС і НАТО. Однак вони можуть стати додатковими платформами, через які можна доносити міжнародній спільноті позицію нашої країни, в тому числі щодо євроатлантичної інтеграції.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Не тільки НАТО і ЄС. Як і навіщо Україна створює альянси з найближчими сусідами".

За словами екс-міністра закордонних справ Костянтина Грищенко, українська дипломатія повинна працювати в обох напрямках.

"Такі союзи корисні для розвитку співпраці в конкретних специфічних сферах, щоб було більше взаєморозуміння і не виникали проблеми з сусідами, які ми спостерігаємо сьогодні. Вони корисні з багатьох точок зору, але не дають відповіді на питання нашої безпеки і ефективного входження в глобальну економіку. Працювати над такими невеликими союзами потрібно, це корисно, але перебільшувати їх значення не варто", - пояснив він.

Своєю чергою виконавчий директор Ради зовнішньої політики "Українська призма" Геннадій Максак зазначив, що завдяки створенню малих альянсів з чинними членами ЄС і НАТО, зокрема Польщею і Литвою, з'являється більше можливостей впливати на позицію офіційного Брюсселя.

Експерт зазначив, що Польща і сама активно застосовує такий підхід, в тому числі в рамках Вишеградської четвірки, члени якої мають подібні позиції з питань міграції, атомної енергетики і т.д.

"Але малі альянси точно не в змозі замінити великі, тому що НАТО - це єдина реальна архітектура безпеки, яка може нас захистити. Які б у нас не були спільні батальйони з Польщею і Литвою, цього недостатньо",- резюмував Максак.

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