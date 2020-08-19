Эксперты рассказали о сложностях на местных выборах из-за Избирательного кодекса

Одна из главных особенностей местных выборов 2020 года - новая избирательная система. В начале этого года вступил в силу Избирательный кодекс, который кардинально меняет правила выборов и в местные советы, и в парламент.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Региональные гонки: почему местные выборы станут испытанием для власти".

Мажоритарку оставили только для сел, поселков и городов с населением до 10 тысяч. Выборы в остальные советы пройдут по новой пропорциональной системе с открытыми списками, без возможности самовыдвижения.

Эти списки формируют политические партии. Но избиратель вправе выбрать того из ее кандидатов, которого он хочет видеть в совете.

Вокруг порога в 10 тысяч было немало споров из-за того, что открытые партийные списки на выборах в небольших городах могут излишне политизировать органы местного самоуправления.

"Человек должен идти не с лозунгами партий, а с интересами общин. Но сегодня, согласно Избирательному кодексу, его вынуждают идти от какой-то из политсил. Если ты не договорился с партией, ты не сможешь баллотироваться. Если ты победил на выборах в округе, но твоя партия не набрала проходные проценты, ты не получишь мандат. И это огромное искажение, которого раньше не было во время выборов в Украине", - отметил эксперт Сергей Гайдай.

Сложное начинается после закрытия участков - это процедура подсчета. Все эти новшества прибавят неудобств и избирателям, и членам комиссий. К тому же в таких условиях и партиям сложно рассчитывать свои действия, чтобы выбрать самую адекватную стратегию, уточнил Гайдай.

Кроме того, новый кодекс перекраивает границы округов. Из-за этого штабам и кандидатам, работавшим на том или ином округе, приходится расширять свою деятельность и известность на большем ареале, рассказал изданию Денис Богуш.

Напомним, ЦИК начал отбор кандидатов в территориальные избирательные комиссии на местных выборах.

Кроме того, 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.