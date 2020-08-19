Експерти розповіли про складнощі на місцевих виборах через Виборчий кодекс

Одна з головних особливостей місцевих виборів 2020 року - нова виборча система. На початку цього року вступив в силу Виборчий кодекс, який кардинально змінює правила виборів і до місцевих рад, і в парламент.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Регіональні гонки: чому місцеві вибори стануть випробуванням для влади".

Мажоритарку залишили тільки для сіл, селищ і міст з населенням до 10 тисяч. Вибори в інші ради пройдуть за новою пропорційною системою з відкритими списками, без можливості самовисування.

Ці списки формують політичні партії. Але виборець має право вибрати того з її кандидатів, якого він хоче бачити в раді.

Навколо порога в 10 тисяч було чимало суперечок через те, що відкриті партійні списки на виборах в невеликих містах можуть надмірно політизувати органи місцевого самоврядування.

"Людина повинна йти не з гаслами партій, а з інтересами громад. Але сьогодні, згідно з Виборчим кодексом, його змушують йти від якоїсь з політсил. Якщо ти не домовився з партією, ти не зможеш балотуватися. Якщо ти переміг на виборах в окрузі, але твоя партія не набрала прохідні відсотки, ти не отримаєш мандат. І це величезне спотворення, якого раніше не було під час виборів в Україні ", - зазначив експерт Сергій Гайдай.

Складне починається після закриття дільниць - це процедура підрахунку. Всі ці нововведення додадуть незручностей і виборцям, і членам комісій. До того ж в таких умовах і партіям складно розраховувати свої дії, щоб вибрати найбільш адекватну стратегію, уточнив Гайдай.

Крім того, новий кодекс перекроює кордону округів. Через це штабам та кандидатам, які працювали на тому чи іншому окрузі, доводиться розширювати свою діяльність і популярність на більшій ареалі, розповів виданню Денис Богуш.

Нагадаємо, ЦВК почала відбір кандидатів до територіальних виборчих комісій на місцевих виборах.

Крім того, 15 липня Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.