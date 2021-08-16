Эксперты рассказали, к кому идут избиратели "Слуги народа"

"Сейчас этот общий фон изменился, местами из-за непрофессиональных действий власти, местами из-за тех же высоких ожиданий, которые просто невозможно воплотить сполна...изменение фона на более критический приводит к тому, что даже бывшие сторонники "Слуги народа" и Зеленского переходят в другие электораты ", - пояснил директор группы "Рейтинг".

Прежде всего это сказалось на рейтинге "Оппозиционной платформы - За життя". С первого года после выборов она стала возвращать себе часть избирателей Юго-Востока, раньше тех, кто голосовал за "Партию регионов".

Более того, зимой этого года ОПЗЖ была близка к тому, чтобы потеснить президентскую партию с первого места рейтинговых таблиц. Но история с санкциями против Медведчука и связанных с ним телеканалов несколько подвела ее перспективы на взлете.

Сейчас тройка последних опросов - "Рейтинг", Центра Разумкова и КМИС - оценивает поддержку "Оппозиционной платформы - За життя" на уровне от 12,4% до 18,3%. На выборах 2019 года его взяла 13%.

"У ОПЗЖ рейтинги выросли в прошлом году путем некоторого ослабления президента Зеленского и его партии, и перетекания нескольких процентов избирателей от "Слуги народа". Но с февраля по май рейтинги ОПЗЖ рухнули на несколько процентов вследствие закрытия "медведчуковских" телеканалов. Сейчас они частично восстанавливаются, но ниже, чем рейтинги в конце прошлого года или в январе ", - сказал РБК-Украина политолог Владимир Фесенко.

В меньшей степени отток электората "Слуги народа" пошел в сторону "Батькивщины", в которой также большой процент патерналистски настроенных избирателей.

Исходя из соцопросов, поддержка партии Юлии Тимошенко составляет около 11-16%. По словам Фесенко, от выборов 2019 года "Батькивщине" удалось увеличить свой рейтинг примерно на 5%. Тенденция к росту у нее наблюдается с конца прошлого года, уточнил политолог.

"Думаю, это связано с актуализацией тарифной проблемы, а также с обострением политической борьбы вокруг земельной реформы. По этим вопросам Юлия Тимошенко и ее партия проявляют очень активную позицию, и это позволило им вернуть часть своих бывших сторонников в сравнении с первым туром президентских выборов 2019-го, на которых Тимошенко поддержали 13,4% активных избирателей ", - предположил эксперт.