Експерти розповіли, до кого йдуть виборці "Слуги народу"

"Зараз цей загальний фон змінився, місцями через непрофесійні дії влади, місцями через тих же високих очікувань, які просто неможливо втілити сповна...зміна фону на більш критичний призводить до того, що навіть колишні прихильники "Слуги народу" і Зеленського переходять в інші електорати ", - пояснив директор групи" Рейтинг ".

Перш за все це позначилося на рейтингу "Опозиційної платформи - За життя". З першого року після виборів вона стала повертати собі частину виборців Південного Сходу, раніше тих, хто голосував за "Партію регіонів".

Більш того, взимку цього року ОПЗЖ була близька до того, щоб потіснити президентську партію з першого місця рейтингових таблиць. Але історія з санкціями проти Медведчука і пов'язаних з ним телеканалів кілька підбила її перспективи на зльоті.

Зараз трійка останніх опитувань - "Рейтингу", Центру Разумкова та КМІС - оцінює підтримку "Опозиційної платформи - За життя" на рівні від 12,4% до 18,3%. На виборах 2019 року його взяла 13%.

"У ОПЗЖ рейтинги виросли торік шляхом деякого ослаблення президента Зеленського і його партії, і перетікання декількох відсотків виборців від" Слуги народу". Але з лютого по травень рейтинги ОПЗЖ обвалилися на кілька відсотків внаслідок закриття "медведчуківських" телеканалів. Зараз вони частково відновлюються, але нижче, ніж рейтинги в кінці минулого року або в січні ", - сказав РБК-Україна політолог Володимир Фесенко.

Меншою мірою відтік електорату "Слуги народу" пішов в сторону "Батьківщини", у якій також великий відсоток патерналістські налаштованих виборців.

Виходячи з соцопитувань, підтримка партії Юлії Тимошенко становить близько 11-16%. За словами Фесенка, від виборів 2019 року "Батьківщині" вдалося збільшити свій рейтинг приблизно на 5%. Тенденція до зростання у неї спостерігається з кінця минулого року, уточнив політолог.

"Думаю, це пов'язано з актуалізацією тарифної проблеми, а також із загостренням політичної боротьби навколо земельної реформи. З цих питань Юлія Тимошенко і її партія проявляють дуже активну позицію і це дозволило їм повернути частину своїх колишніх прихильників у порівнянні з першим туром президентських виборів 2019-го, на яких Тимошенко підтримали 13,4% активних виборців ", - припустив експерт.