Эксперты раскритиковали ряд законодательных инициатив, ограничивающих табачный рынок

Эксперты высказались против положений ряда законопроектов, ограничивающих торговлю табачными изделиями. По их мнению, новые нормы, в случае их принятия, не будут способствовать уменьшению курения, однако приведут к росту нелегального рынка.

Так, Николай Ганул, глава Национальной организации розничной торговли, отметил, что розничная торговля уже испытала негативное влияние во время пандемии, малый бизнес закрывается и нуждается в поддержке и значительном времени на восстановление.

"Сейчас нужны очень взвешенные и осторожные движения по регулированию. Однако, к сожалению, появляются новые законопроекты о новых ограничениях, исполнение которых потребует значительных затрат, что несет дополнительные риски, вдобавок к рискам пандемии", - сказал он.

По данным Ганула, в течение последнего года были зарегистрированы законопроекты, существенно влияющие на розничную торговлю, такие как № 2813, №4212 и №4358. Эти проекты, по его мнению, несут разрушительные последствия.

Например, проект №4212 должен содержать нормы о запрете рекламы электронных сигарет, но новые правки регулируют торговые отношения, что не имеет никакого отношения к рекламе

"Также риски несет запрет выкладки сигарет, когда их нельзя выкладывать на витринах, а вместо этого покупателям в точках продаж будут давать бумажку с названиями продуктов. Еще в 2018 году мы делали эксперимент, в результате чего выручка падает на 50%, и минимум 30% малого бизнеса закроется вследствие такого регулирования", - сказал он.

Но главное, считает Ганул, что запрет выкладки не даст результат, которого ожидают авторы законопроекта - курить меньше не станут, он будет только стимулировать незаконную торговлю, что приведет к большим потерям бюджета.

Борис Кушнирук, председатель экспертного совета Украинского аналитического центра, отметил: "Когда речь идет о регулировании, то действуют по принципу: "в пятницу появились новые регуляции - в понедельник они уже должны действовать".

По его словам, в Украине есть практика анализа регуляторного влияния, но не всегда она применяется, часто - выборочно. Однако анализ должно делаться по каждому законопроекту.

Он отметил, что в поправках к законопроекту №4212 подано много других глупостей, анализ регуляторного влияния которых явно никто не делал. Законопроект был зарегистрирован как тот, который запретит рекламу электронных сигарет, а превратился в законопроект тотальных запретов не только для всей табачной отрасли, но еще и для медиа. То есть, это ограничивает возможность полноценно работать в стране - компании не смогут даже разместить объявление об открытой вакансии.

"Несколько лет назад, находясь в США, я только на 12-й день увидел первого человека, который курил на улице. Когда я начал спрашивать, как страна ковбоя Мальборо к этому пришла, то выяснилось, что это был долгосрочный - лет 25 - процесс постепенного повышения налогов и пропаганды здорового образа жизни. У нас это хотят сделать в одно мгновение, но глупыми ограничениями они только способствуют тенизации экономики", - заявил Кушнирук.