В 2021 бюджет потеряет 11,8 млрд грн из-за нелегальной торговли сигаретами, - исследование

В Украине в очередной раз рекордно вырос уровень торговли нелегальной табачной продукцией - до 12,8% от всего объема рынка, а потери государственного бюджета от неуплаченных налогов в 2021 году уже оцениваются на уровне 11,8 миллиарда гривен.

Об этом говорится в исследовании Kantar Ukraine "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине".

"По результатам исследования мы видим, что уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине продолжает расти, и в начале 2021 достиг рекордных значений с начала исследования в 2011 году", - отметила Татьяна Свердлик, аналитик Kantar Украины.

Отмечается, что Kantar Ukraine исследовала три категории нелегальных табачных изделий: поддельная продукция, контрабанда и продукция, маркированная Duty Free или для экспорта, но нелегально реализующаяся в Украине.

Как указано в исследовании, 62%продукции маркированной Duty Free или для экспорта, которая нелегально реализуется в Украине, имеет отметку производства Винниковской табачной фабрики.

Наиболее распространенными марками этой группы нелегальной продукции являются Compliment (с маркировкой Duty Free) - 50%, а также Marshall, Jin Ling, Marvel, Urta, общая доля которых составляет 84%.

Среди контрабанды, 42% - это продукция Гродненской табачной фабрики, 20% - продукция фабрик Молдовы. Наиболее распространенными марками являются Credo, Queen, Ritm, Oris, NZ, Armeyskiye (Молдова).

Продолжает расти доля нелегальной продукции, реализуемой через легальные каналы торговли. В феврале 65% нелегальной продукции распространялось через магазины и киоски.