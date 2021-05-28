Експерти розкритикували низку законодавчих ініціатив, які обмежують тютюновий ринок

Експерти висловились проти положень низки законопроектів, які обмежують торгівлю тютюновими виробами. На їхню думку, нові норми у разі їх затвердження не сприятимуть зменшенню тютюнопаління, проте призведуть до росту нелегального ринку.

Так, Микола Ганул, голова Національної організації роздрібної торгівлі, зазначив, що роздрібна торгівля зазнала негативного впливу під час пандемії, малий бізнес закривається і потребує підтримки та значного часу на відновлення.

"Зараз потрібні дуже виважені та обережні рухи стосовно регулювання. Проте, на жаль, з'являються нові законопроекти про нові обмеження, виконання яких потребують значних витрат, і це несе додаткові ризики до ризиків пандемії", - сказав він.

За даними Ганула, протягом року останнього були зареєстровані законопроекти, які суттєво впливають на роздрібну торгівлю, такі як № 2813, №4212 та №4358. Ці проекти, на його думку, несуть руйнівні наслідки.

Наприклад, проект №4212 має містити норми про заборону реклами електронних сигарет, але нові правки регулюють торгові відносини, що немає жодного стосунку до реклами

"Також ризики несе заборона викладки сигарет, коли їх не можна викладати на вітринах, а замість цього покупцям в точках продажу будуть давати папірець з назвами продуктів. Ще у 2018 році ми робили експеримент, внаслідок чого виручка падає на 50%, і мінімум 30% малого бізнесу закриються внаслідок такого регулювання", - сказав він.

Але головне, вважає Ганул, що заборона викладки не призведе до результату, на який очікують автори законопроекту - палити менше не стануть, це буде лише стимулювати незаконну торгівлю, що призведе до великих втрат бюджету.

Борис Кушнірук, голова експертної ради Українського аналітичного центру, зазначив: "Коли йде мова про регулювання, то тут діють за принципом "у п’ятницю з’явились нові регуляції - у понеділок вони вже мають діяти".

За його словами, в Україні є практика аналізу регуляторного впливу, але не завжди вона застосовується, часто - вибірково. Проте аналіз має робитись до кожного законопроекту.

Він зазначив, що у поправках до законопроекту №4212 подано багато інших дурниць, аналіз регуляторного впливу яких явно ніхто не робив. Він був зареєстрований як законопроект, що мав на меті заборонити рекламу електронних сигарет, а перетворився на законопроект тотальних заборон не тільки для усієї тютюнової галузі, але ще й для медіа. Тобто це обмежує можливість повноцінно працювати в країні - компанії не зможуть навіть розмістити оголошення про відкриту вакансію.

"Декілька років тому, перебуваючи у США, я лише на 12-й день побачив першу людину, яка палила на вулиці. Коли я почав розпитувати, як країна ковбоя Мальборо до цього дійшла, то з'ясувалося, що це був довгостроковий - років з 25-ть - процес поступового підвищення податків та пропаганди здорового способу життя. В нас це хочуть зробити за одну мить, проте дурними обмеженнями вони лише сприяють тінізації економіки", - заявив Кушнірук.