Эксперты раскритиковали инициированные парламентом изменения в закон о рекламе 

Изменения в нормы закона "О рекламе" (№4212), которые сейчас рассматриваются в парламенте, принесут больше вреда, чем пользы. В частности, они могут привести к подъему "черного" рынка и, как следствие, потерям поступлений в государственный бюджет.

Об этом заявили участники круглого стола "Безрассудные запреты: народные депутаты хотят лишить средства массовой информации заработка. Кому это поможет и навредит" в УНИАН.

Так, генеральный директор и шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий заявил, что поправки ко второму чтению законопроекта №4212 стали неожиданностью для всех участников медиарынка.

"В начале 2000-х годов украинские медиа уже имели опыт тотального запрета на рекламу подакцизных товаров. Тогда СМИ потеряли около 60% доходов, особенно это касалось печатных глянцевых изданий. Они либо закрылись, либо изменили форму собственности. Сейчас отрасль может потерять около 130 млн долларов доходов в год", - заявил Михаил Ганницкий.

В свою очередь, владелец и директор информационного агентства РБК-Украина Иосиф Пинтус тоже прогнозирует, что предлагаемые запреты могут вызвать подъем "черного рынка".

"Во время пандемии такие запреты не принесут никакой пользы, медиа будут недофинансированы, возникнет вопрос о закрытии некоторых СМИ", - считает Иосиф Пинтус.

Народный депутат Украины Никита Потураев убежден, что регулирование рекламы нужно рассматривать комплексно и с учетом экономического обоснования.

"Должно быть равенство разных субъектов бизнеса - если запрещаем алкоголь, то должны запретить и табак. Если запрещаем на ТВ, то должны запретить и в онлайне. Но могут быть нюансы для разных типов СМИ в зависимости от ситуации", - пояснил нардеп.

Эксперт в области табачного законодательства, руководитель ASH UK (1997 - 2003), директор Counterfactual Consulting Клайв Бейтс отметил, что изменения в нормы закона "О рекламе" (№4212), которые направлены, в том числе на электронные сигареты, принесут больше вреда, чем пользы.

"Полный запрет рекламы электронных сигарет или других альтернативных средств может иметь негативные последствия для здоровья всех граждан. Парламент должен принять взвешенное решение, где учтены польза/риск для общества, но точно не тотальный запрет", - добавил Клайв Бейтс.

В целом же участники дискуссии резюмировали, что пользы от тотального запрета не будет. Потому что информация в онлайне как была, так и останется. Впрочем, точно будет вред для СМИ, рекламного рынка и легальных производителей продукции.

Как известно, сейчас в парламенте рассматривается законопроект №4212, который призван расширить действие норм закона "О рекламе".

Перед вторым чтением депутаты зарегистрировали поправки на более чем 100 страницах, которые в перспективе могут нанести тяжелый удар по целым отраслям, наполняющие украинский бюджет, а также телевизионному, медийному и рекламному рынках.

Так, одна из внесенных поправок к законопроекту предлагает запретить создание и трансляцию кино-, аудио-, видеопродукции, изображающий курения табачных изделий (в том числе табачных изделий для электрического нагрева).