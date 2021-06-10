Тотальные запреты приводят к увеличению курения классических сигарет, - эксперт

Тотальные запреты для новейших средств курения, которые сейчас предлагаются в Украине, приведут к увеличению курения классических сигарет, чем электронных или устройств для нагревания табака.

Об этом заявил Клайв Бейтс, эксперт в области табачного законодательства, руководитель ASH UK (1997 - 2003) - ведущей организации по борьбе с курением, директор Counterfactual Consulting, во время круглого стола в УНИАН.

"Тотальные запреты, которые сейчас предлагаются для новейших средств как раз приведут к увеличению курения классических сигарет. У нас есть пример с полным запретом рекламы электронных сигарет в Сан-Франциско. В результате молодежь не то что не стала меньше курить, а наоборот вернулась к классическим сигаретам", - заявил эксперт.

По его словам, аэрозоль, новейшие средства выделяют на 95% меньше вредных веществ, чем табачный дым.

"Полный запрет рекламы электронных сигарет или других альтернативных средств может иметь негативные последствия для здоровья всех граждан. Парламент должен принять взвешенное решение, где учтены польза/риск для общества, но точно не тотальный запрет", - добавил Клайв Бейтс.