Эксперты раскритиковали действия полиции в делах с луцким и полтавским захватчиками

Эксперты раскритиковали действия правоохранителей в делах с луцким и полтавским захватчиками. Они обращают внимание, что захватчики должны были состоять на учете в полиции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Полулегальный оборот: откуда террористы в Украине берут арсеналы оружия".

В частности, бывший руководитель уголовного розыска, полковник милиции Валерий Кур критикует действия правоохранителей как до, так и во время указанных инцидентов.

Он подчеркивает, что подозреваемые были ранее судимы за тяжкие преступления (Роман Скрипник - четырежды судим, Максим Кривош - дважды), а значит, должны были состоять на учете в полиции. Надзор силовиков не позволил бы захватчикам беспроблемно купить оружие и начать подготовку к новым преступлениям.

"И луцкий, и полтавский террористы должны были состоять на учете в полиции. Должна была ими заниматься служба профилактики, а она сегодня фактически развалена. А если они все-таки стояли на учете, то подтверждается мнение основной массы населения, что преступность фактически "крышуется" правоохранителями", - объяснил Кур в комментарии РБК-Украина.

Он также удивлен поведением полицейских, которые общались с захватчиками, в частности, в полтавском инциденте.

Эксперт Георгий Учайкин также обращает внимание на крайне слабую работу правоохранителей в случае с Кривошом.

"Никаких проблем у человека с психическими отклонениями и даже дважды судимого нет для того, чтобы купить не только оружие, но взрывчатку на черном рынке", - подчеркивает Учайкин.

Напомним, в Министерстве внутренних дел допускают, что полтавский захватчик Роман Скрипник мог покончить с собой.

Как писало РБК-Украина, в МВД также объясняли, что для нейтрализации Максима Кривоша, который захватывал в Луцке автобус с людьми, использовать снайперов не было возможности.