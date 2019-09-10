Эксперты прогнозируют подорожание сигарет почти в три раза

Федерация работодателей Украины обратилась к председателю комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой отозвать законопроект №1210 на доработку для устранения положений, которые могут нанести ущерб экономике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерации работодателей Украины.

Речь идет о законопроекте №1210 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

Как отмечается, законопроект предусматривает штрафы за нарушение при регистрации налоговых накладных, налогообложение финансового результата работы предприятий. Также он может повлиять на 8 млн граждан Украины, которые курят, так как законопроект подразумевает резкое повышение табачного акциза - примерно в 2,5 раза.

Как сообщил директор департамента конкурентоспособности Федерации работодателей Украины Александр Яворский, еще в 2017 году Законом Украины №2245-VIII был установлен 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия (на 2018 год - на 30%, и следующие 7 лет - на 20% ежегодно), который к 2025 году должен привести национальные ставки акциза к минимальному уровню, действующему в ЕС, а именно - 90 евро за тыс. штук.

"Однако, исходя из текста законопроекта, у нас есть шанс получить такие ставки уже в следующем году. Средняя стоимость пачки сигарет в Украине в таком случае будет примерно 82 грн. Сегодня средняя цена - 36 грн!", - прогнозирует Яворский.

По его прогнозу, при такой цене на сигареты население перестанет покупать легальный продукт. Он будет слишком дорогой, и уйдет в "тень", к производителям контрафакта или контрабандной продукции.

"Такое резкое увеличение налоговой нагрузки с акциза на табак будет иметь минимальный фискальный эффект и максимальный негативный эффект на легальный рынок табачных изделий, фактически убивая его", - уверен Яворский.

Эксперт напоминает, что даже менее значительное повышение акцизов уже имело негативный эффект на рост доходов госбюджета. В частности, в 2018 г. повышение акциза на 30% увеличило доходы госбюджета от табачного акциза лишь на 10%. А уже за январь-июль 2019 г. произошло масштабное недовыполнение бюджетной росписи из табачного акцизного налога - почти на треть от запланированного объема.

"Напомню, речь шла о более-менее стабильном плане повышения акциза, который действует сейчас. Можно только представить, что может произойти с рынком при предложенном резком повышении в 2,5 раза", - отметил Яворский.

По его словам, из-за такого резкого повышения акциза уровень нелегального рынка может вырасти в 4,5 раза и в абсолютном значении может составить 27 млрд шт. сигарет. Для сравнения, это половина легального рынка табачных изделий на сегодня.