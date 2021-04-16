Эксперты прогнозируют "банкопад" из-за принудительной реструктуризации валютных ипотек

Об этом заявили представители бизнес-сообщества в ходе обсуждения последствий принятия закона о реструктуризации валютных займов.

В частности, представители бизнеса уверены, что Верховная рада хочет списать долги не только среднестатистическим заемщикам, но и весьма обеспеченным людям. Речь идет о должниках, которые оформили валютные кредиты на приобретение недвижимости внушительных размеров и сознательно не выполняют ипотечных обязательств.

"Под реструктуризацию согласно закону Виктории Кинзбурской подпадает отнюдь не социальное жилье. Будем откровенны - даже не у каждого банкира есть дом на 250 кв. м", - заявила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Кроме того, под принудительную реструктуризацию подпадают все валютные кредиты, что, по мнению участников обсуждения, приведет к тому, что банковский сектор понесет миллиарды гривен убытков.

По словам Коробковой, этот законопроект вызовет протесты и со стороны МВФ, с которым уже согласовывалась действующая сегодня процедура реструктуризации долгов - в Кодексе о процедурах банкротства.

В свою очередь, старший юрист компании Іnpraxi law Роман Кобец отмечает, что законопроект предусматривает, что если финансовая компания приобрела такой проблемный кредит, то размер долга заемщика снижается до цены этой покупки.

По словам юриста, в такой ситуации финансовые компании начнут судиться с Фондом гарантирования, у которого они покупали целые пулы кредитов, и требовать не только расторжения договоров, но и компенсации утраченной прибыли.

О негативных последствиях закона предупредила и Ольга Билай, заместитель директора - распорядителя ФГВФЛ. Если банки понесут убытки от принудительной реструктуризации, то они будут покрывать их за счет повышения ставок по кредитам и снижения ставок по депозитам, отмечает Балий.

"Нельзя защищать интересы нескольких тысяч должников, и при этом терять доверие миллионов вкладчиков", - считает она, добавляя, что неплатежи по валютным кредитам, а также мораторий на взыскание залогов по ним были одним из главных факторов банкротства "Надра Банка" и "Дельта Банка".