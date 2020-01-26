Эксперты прогнозируют дальнейший рост курс доллара

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн", - сказал он.

Аналитик отметил разнонаправленные движения курса на межбанке и наличном рынке в последние два рабочих дня недели.

"Если в четверг доллар на межбанке снижался, а на наличном рынке рос, то в пятницу динамика была ровно противоположной. С одной стороны, это свидетельствует, что курс доллара нащупывает равновесный уровень вблизи текущих значений, с другой, не исключает возможность его еще некоторого роста",- добавил он.

За минувшую неделю курс доллара вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,09 грн до 24,52 грн (+1,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,27/24,30 до 24,41/24,44 (+0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,10/24,39 до 24,21/24,48 (+0,5%/+0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Отметим, по данным НБУ, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,43 грн/доллар.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что на колебания курса доллара на наличном рынке накануне и после Нового года, прежде всего, повлиял психологический фактор.