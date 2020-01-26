Експерти прогнозують подальше зростання курс долара

Протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн", - сказав він.

Аналітик нагадав про різноспрямовані рухи курсу на міжбанку та готівковому ринку в останні два робочих дні тижня.

"Якщо в четвер долар на міжбанку знижувався, а на готівковому ринку зростав, то в п'ятницю динаміка була рівно протилежного. З одного боку, це свідчить, що курс долара намацує рівноважний рівень поблизу поточних значень, з іншого, не виключає можливість його ще деякого зростання",- додав він.

За минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-1,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,09 грн до 24,52 грн (+1,8%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 24,27/24,30 до 24,41/24,44 (+0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 24,10/24,39 до 24,21/24,48 (+0,5%/+0,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,2% до 1,1% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

Зазначимо, за даними НБУ, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,43 грн/долар.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що на коливання курсу долара на готівковому ринку напередодні і після Нового року, перш за все, вплинув психологічний фактор.