Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара

В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,52 грн до 24,25 грн (-1,1%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,49/24,51 до 24,20/24,23 (-1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,38/24,63 до 24,12/24,37 (-1,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.

Как сообщало РБК-Украина, 14 ноября миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев. Миссия продолжит обсуждение с властями Украины параметры новой программы.

Напомним, 14 ноября Верховная рада одобрила госбюджет на 2020 год, в котором заложен среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 27 грн/доллар и 27,5 грн/доллар на конец года.