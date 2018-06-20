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Эксперты поясняют рост курса доллара к гривне повышением учетной ставки в США

НовостиФинансы    20.06.2018 - 13:19
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

На будущую неделю ожидается его дальнейшее подорожание

Основная причина роста доллара к гривне – его рост на мировых рынках против большинства основных мировых валют и всех валют развивающихся стран. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик компании "Альпари".

Он пояснил, что такая динамика наметилась с прошлой недели, когда ФРС США подняла ставку по доллару, а ЕЦБ обещал продлить работу печатного станка до конца года (хоть и в меньших объемах в четвертом квартале) и не поднимать ставки до осени 2019 года. На этом фоне пара EUR/USD снизилась с 1,1800 до 1,1570, или на 2%. Индекс доллара DXY поднялся до максимумов с середины июля прошлого года.

"На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар заметно вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,0-1,4%", - рассказал аналитик.

В частности, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,09 гривен до 26,45 гривен, или на 1,4%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 26,12 гривен до 26,49 гривен, или на те же 1,4%. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 25,94/26,15 до 26,19/26,46 гривен. Таким образом, покупка выросла на 1,0%, а продажа – на 1,2%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 1,0% за более быстрого роста продажи по сравнению с покупкой.

Что касается прогнозов, то на ближайшую неделю аналитики "Альпари" ожидают роста курса доллара к гривне за счет продолжения его подорожания на мировых рынках.

"Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,8 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,8 гривен", - отметил Иосуб.

Напомним, НБУ на 20 июня ослабил курс гривны до 26,44 грн/доллар.

Курс доллара на межбанке в 12:45 увеличился до 26,50 грн/доллар Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,46 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс гривны, прогноз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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