Експерти пояснюють зростання курсу долара до гривні підвищенням облікової ставки в США

На наступний тиждень очікується його подальше подорожчання

Основна причина зростання долара до гривні – його зростання на світових ринках проти більшості основних світових валют і всіх валют країн. Про це в коментарі РБК-Україна розповів Вадим Иосуб, старший аналітик компанії "Альпарі".

Він пояснив, що така динаміка намітилася з минулого тижня, коли ФРС США підняла ставку по долару, а ЄЦБ обіцяв продовжити роботу друкарського верстата до кінця року (хоч і в менших обсягах у четвертому кварталі) і не піднімати ставки до осені 2019 року. На цьому тлі пара EUR/USD знизилась з 1,1800 до 1,1570, або на 2%. Індекс долара DXY піднявся до максимумів з середини липня минулого року.

"На минулому тижні, з минулої середи, долар помітно зріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,0-1,4%", - розповів аналітик.

зокрема, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,09 гривень до 26,45 гривень, або на 1,4%. Середньозважений курс долара на міжбанку, за даними регулятора, за цей же час зріс з 26,12 гривень до 26,49 гривень, або на 1,4%. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 25,94/26,15 до 26,19/26,46 гривень. Таким чином, купівля зросла на 1,0%, а продаж – на 1,2%. При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою розширився з 0,8% до 1,0% за більш швидкого зростання продажу порівняно з купівлею.

Що стосується прогнозів, то на найближчий тиждень аналітики "Альпарі" очікують зростання курсу долара до гривні за рахунок продовження його подорожчання на світових ринках.

"Безготівковий долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26,8 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,8 гривень", - зазначив Иосуб.

Нагадаємо, НБУ на 20 червня послабив курс гривні до 26,44 грн/долар.