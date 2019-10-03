Эксперты пояснили резкие колебания на валютном рынке

На валютном рынке в среду, 2 октября, наблюдался сильный импульсный рост курса доллара, который был сдержан интервенциями со стороны Национального банка Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, основная задача украинского центробанка - это не удержание фиксированного курса, а снижение волатильности.

В то же время Пархоменко считает, что это вряд ли можно считать началом осенней девальвации, поскольку в данный момент позиции Украины достаточно сильны: низкий дефицит, снижение долга, рост рейтингов.

По его мнению, скорее возможна умеренная девальвация, поскольку потребности Минфина в новых заимствованиях подходят к своему финалу и поэтому не будет формироваться давление на курс доллара, а его предложение будет снижаться.

"В связи с этим мы можем ожидать замедление укрепления гривны и стабилизации курса на отметке в 25 гривен с плавной девальвацией к концу года, до 26", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, 2 октября курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос до уровня 25 гривен за доллар. В то же время, на наличном рынке курс вырос до 25-26 гривен за доллар.

Однако уже 3 октября доллар начал дешеветь и к закрытию межбанка курс упал до уровня 24,60 гривен за доллар.