Эксперты пояснили, в чем несовершенство инициатив антитабачного лобби

Антитабачные активисты и некоторые народные депутаты, ранее не сумевшие провести в Верховную раду законопроекты об ужесточении требований к рынку табачных изделий, подготовили очередные три варианта проекта закона, повторяющего те же нормы.

Об этом говорится в статье Delo.ua.

По мнению опрошенных изданием экспертов, ограничения, предлагаемые антитабачными активистами, не решат проблему здоровья, но нанесут экономике существенный ущерб.

Как известно, Украина, следуя требованиям рамочной конвенции Всемирной организации охраны здоровья по борьбе против табака и Соглашения об ассоциации с ЕС, уже ввела ряд ограничительных мер по распространению табака и табакокурения - полный запрет на рекламу табачных изделий, запрет курения в общественных местах, а также повышение акцизов на 20% ежегодно до 2025 года.

Однако общественная организация "Життя" и некоторые депутаты обновленного парламента дополнительно лоббировали несколько проектов законов под общим номером 2813, которыми предусматривалось запретить видимую выкладку сигарет на витринах, повысить возраст для продажи сигарет с 18 до 21, запретить производство пачек с округлыми краями и ввести унифицированные пачки, лишенные брендирования.

Ассоциация городов Украины сразу же заявила, что предлагаемые ограничения не решат проблему здоровья, но нанесут экономике существенный ущерб, так как неизбежно вырастет количество контрафакта.

Все эти инициативы не прошли дальше профильного комитета и в сессионный зал не попали. В то же время, активисты заявили о подготовке нового законопроекта №2813-Д.

"Бюджеты всех уровней начнут терять еще большие деньги. И это - только часть того, к чему могут привести необоснованные и, часто, некомпетентные действия антитабачных активистов", - отмечается в публикации.

Напомним, по данным компании Kantar, в первой половине 2020 года уровень контрафакта достиг 1,2% от всей табачной продукции, что является наибольшим показателем за последние 6 лет, и он продолжает расти.

По оценкам экспертов, сумма неполученных налогов в бюджет Украины в 2020 году составила более 4 млрд гривен.