Эксперты положительно оценили желание Ярославского заняться "Мотор Сичью"

Без серьезных инвесторов ПАО "Мотор Сич" могла повторить судьбу множества уничтоженных за последние десятилетия промышленных предприятий.

Об этом заявил экономический аналитик Борис Кушнирук, комментируя информацию о том, что группа DCH Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами с Skyrizon о совместном развитии запорожского авиастроительного завода.

"Украина самостоятельно не потянет "Мотор Сич", нужны международные инвесторы. Юридически предприятие уже находится в собственности китайских компаний. Ярославский, как успешный бизнесмен, без сомнений сможет с партнерами восстановить завод. Нам необходимо сделать все для того, чтобы возможности, которые есть у "Мотор Сичи", не были уничтожены, как многие другие объекты промышленного потенциала, которые у нас грохнулись за годы независимости", - считает Кушнирук.

Эксперт убежден, что при существующем раскладе фигура Ярославского, к тому же, будет способствовать урегулированию внешнеполитической напряженности вокруг завода.

"Мотор Сич" является оператором глобального машиностроительного рынка и тесно интегрирована в систему мировых экономических связей, отмечает эксперт.

"Ярославский точно не собирается отсиживаться потом в Украине. Договоренности, которые он планирует, не будут раскачивать отношения", - говорит Кушнирук.

В свою очередь, по мнению директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, появление в дискурсе вокруг "Мотор Сичи" респектабельного украинского инвестора в лице Ярославского позволит президенту и Кабмину с честью выйти из ситуации, по сути, нарушающей права нынешних китайских собственников-инвесторов.

"Такие заводы, как "Мотор Сич", в мире по пальцам можно пересчитать. Строить самолеты могут единицы стран, это все, думаю, усвоили. Но мало, кто знает, что еще сложнее строить двигатели. И, конечно, государства-лидеры мировой экономики внимательно смотрят на подобные "Мотор Сичи" предприятия. С позиции, кто владеет, как прибрать к рукам или дать по рукам конкуренту", - отмечает он.

Охрименко добавляет, что в данном случае, "фактор Ярославского" - своего рода спасательный круг для украинской власти.

Напомним, Ярославский - единолично владеет многоотраслевой группой DCH. В последние годы активно интересуется промышленными активами, известен проектами финансового оздоровления и модернизации Харьковского тракторного завода, Днепровского металлургического завода и др.

Построил и владеет компанией-эксплуатантом Международного аэропорта "Харьков", некоторое время владел авиакомпанией "Харьковские авиалинии", инвестирует в строительство терминального комплекса нового аэропорта в Днепре.

Частное акционерное общество "Мотор Сич"было приобретено китайскими компаниями в 2016 г., в настоящее время развитие предприятия заблокировано решениями АМКУ и действиями СБУ.

"Мотор Сич" также упоминается в контексте торгового противостояния Китая и США. Госконцерн "Укроборонпром" рассматривал возможность вхождения в уставный капитал "Мотор Сичи", однако в июне текущего года появилась информация, что для него это уже неактуально.