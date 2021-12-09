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Эксперты положительно оценили влияние приватизации "Большевика" на инвестклимат в Украине

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 13:48
Эксперты положительно оценили влияние приватизации "Большевика" на инвестклимат в Украине Фото: завод "Большевик" (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Покупатели Первого киевского машиностроительного завода (экс-"Большевика"), заплатив за актив, подали пример культуры инвестирования и соблюдения правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя и президента компании UTG Вадима Непоседова.

По его словам, несмотря на негативные новости и слухи по поводу возможной эскалации военных действий со стороны России, покупатели "Большевика" не отказались от сделки и вовремя внесли плату за актив.

"То, что они инвестируют в объекты в стране - говорит о том, что они ведут себя культурно, по правилам, платят по ценам, которые диктует рынок в стране. И это очень хорошо, гораздо лучше, чем получать участки бесплатно. Каждое такое соглашение - это сигнал для остальных. Когда-то это была "Запорожсталь", затем отель "Днепр". Это очередной сигнал, что так - можно и нужно идти на конкурс и покупать", - подчеркнул Непоседов.

В свою очередь президент Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко также считает положительным сигналом для рынка, что инвестор выполняет свои обязательства.

"Он заплатил - и точка. Бизнес сейчас сохраняет спокойствие и пытается успокоить других. В бизнесе прагматические люди, которые обычно смотрят на факты. Да, действительно, могут быть предостережения, но, тем не менее, все смотрят на конкретный фактаж и несмотря все, продолжают инвестировать", - заявила Анна Деревянко.

О негативном влиянии панических настроений говорил и исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) Дмитрий Кузьменко. По его мнению, для стабилизации рынка потенциальным инвесторам нужно давать релевантную информацию без эмоций и паники.

Как сообщалось, 7 декабря консорциум инвесторов-победителей аукциона по продаже бывшего завода "Большевик" (UDP и А Девелопмент) внес в госбюджет 1,4 млрд грн. Еще более полумиллиона гривен покупатель обязался уплатить в качестве погашения долгов заводу. По словам представителей консорциума, они намерены выполнить все инвестиционные обязательства и вкладывать средства в проект, несмотря на сложную и нестабильную ситуацию в Украине и мире.

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