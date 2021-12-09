Експерти позитивно оцінили вплив приватизації "Більшовика" на інвестклімат в Україні
Покупці Першого київського машинобудівного заводу (екс-"Більшовика"), заплативши за актив, подали приклад культури інвестування та дотримання правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника та президента компанії UTG Вадима Непоседова.
За його словами, попри негативні новини та чутки щодо можливої ескалації військових дій з боку Росії, покупці «Більшовика» не відмовилися від угоди і вчасно внесли плату за актив.
"Те, що вони інвестують в об'єкти в країні - говорить про те, що вони поводяться культурно, за правилами, платять за цінами, які диктує ринок у країні. І це дуже добре, набагато краще, аніж отримувати ділянки безкоштовно. Кожна така угода - це сигнал для решти. Колись це була "Запоріжсталь", потім готель "Дніпро". Це черговий сигнал, що так - можна і потрібно йти на конкурс і купувати", - підкреслив Непоседов.
У свою чергу, президент Європейської бізнес асоціації Анна Дерев’янко також вважає позитивним сигналом для ринку, що інвестор виконує свої зобов’язання.
"Він заплатив - і крапка. Бізнес зараз зберігає спокій і намагається заспокоїти інших. У бізнесі прагматичні люди, які, зазвичай, дивляться на факти. Так, дійсно, можуть бути перестороги, але, тим не менше, всі дивляться на конкретний фактаж і попри все, продовжують інвестувати", - заявила Анна Дерев’янко.
Про негативний вплив панічних настроїв говорив і виконавчий директор Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA) Дмитро Кузьменко. На його думку, для стабілізації ринку потенційним інвесторам потрібно давати релевантну інформацію без жодних емоцій та паніки.
Як повідомлялося, 7 грудня консорціум інвесторів-переможців аукціону з продажу колишнього заводу "Більшовик" (UDP та А Девелопмент) вніс до держбюджету 1,4 млрд грн. Ще понад півмільйона гривень покупець зобов’язався сплатити в якості погашення боргів заводу. За словами представників консорціуму, вони мають намір виконати усі інвестиційні зобов’язання та вкладати кошти у проєкт, попри складну та нестабільну ситуацію в Україні та світі.