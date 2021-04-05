UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Эксперты оценили рейтинги Тимошенко и "Батькивщины"

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Поддержка Юлии Тимошенко и ее политсилы "Батькивщина" в течение 2020 года была стабильной, в районе 8-11%. Если точкой отсчета брать парламентские выборы, то и рейтинг партии, и рейтинг Тимошенко однозначно выросли.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, говорится в материале "Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть".

"Рейтинг "Батькивщины" сейчас составляет примерно 12,5% и примерно столько же - президентский рейтинг Юлии Владимировны. Политолог Владимир Фесенко считает, что Тимошенко удалось улучшить свои позиции из-за зимнего обострения вопроса тарифов.

"Тимошенко воспринимается как один из критиков тарифной проблемы и предлагает ее решения. Плюс она постоянно продвигает социальную проблематику. И это привлекает к ней те слои населения, для которых эти проблемы актуальны", - рассказал он.

По словам Антиповича, с начала 2021 года уровень поддержки Юлии Тимошенко либо стабильный, либо немного растет. Но "Батькивщина" и ее лидер все равно занимают четвертые места в рейтинговых таблицах.

Напомним, в "Слуге народа" оценили вероятность коалиции с "Батькивщиной".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТимошенкоБатькивщина
Читайте также
В "Слуге народа" оценили вероятность коалиции с "Батькивщиной"
Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть
Прогноз погоды