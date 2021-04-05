Эксперты оценили рейтинги Тимошенко и "Батькивщины"

Поддержка Юлии Тимошенко и ее политсилы "Батькивщина" в течение 2020 года была стабильной, в районе 8-11%. Если точкой отсчета брать парламентские выборы, то и рейтинг партии, и рейтинг Тимошенко однозначно выросли.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, говорится в материале "Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть" .

"Рейтинг "Батькивщины" сейчас составляет примерно 12,5% и примерно столько же - президентский рейтинг Юлии Владимировны. Политолог Владимир Фесенко считает, что Тимошенко удалось улучшить свои позиции из-за зимнего обострения вопроса тарифов.

"Тимошенко воспринимается как один из критиков тарифной проблемы и предлагает ее решения. Плюс она постоянно продвигает социальную проблематику. И это привлекает к ней те слои населения, для которых эти проблемы актуальны", - рассказал он.

По словам Антиповича, с начала 2021 года уровень поддержки Юлии Тимошенко либо стабильный, либо немного растет. Но "Батькивщина" и ее лидер все равно занимают четвертые места в рейтинговых таблицах.