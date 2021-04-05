Експерти оцінили рейтинги Тимошенко і "Батьківщини"

Підтримка Юлії Тимошенко та її політсили "Батьківщина" протягом 2020 року була стабільною, в районі 8-11%. Якщо точкою відліку брати парламентські вибори, то і рейтинг партії, і рейтинг Тимошенко однозначно зросли.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, йдеться в матеріалі "Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися у владу" .

"Рейтинг "Батьківщини" зараз становить приблизно 12,5% і приблизно стільки ж - президентський рейтинг Юлії Володимирівни. Політолог Володимир Фесенко вважає, що Тимошенко вдалося покращити свої позиції через зимове загострення питання тарифів.

"Тимошенко сприймається як один з критиків тарифної проблеми і пропонує її вирішення. Плюс вона постійно просуває соціальну проблематику. І це привертає до неї ті верстви населення, для яких ці проблеми є актуальними", - розповів він.

За словами Антиповича, з початку 2021 року рівень підтримки Юлії Тимошенко або стабільний, або трохи зростає. Але "Батьківщина" та її лідер все одно займають четверті місця в рейтингових таблицях.