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Експерти оцінили рейтинги Тимошенко і "Батьківщини"

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 09:42
Експерти оцінили рейтинги Тимошенко і "Батьківщини" Фото: Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Підтримка Юлії Тимошенко та її політсили "Батьківщина" протягом 2020 року була стабільною, в районі 8-11%. Якщо точкою відліку брати парламентські вибори, то і рейтинг партії, і рейтинг Тимошенко однозначно зросли.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, йдеться в матеріалі "Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися у владу".

"Рейтинг "Батьківщини" зараз становить приблизно 12,5% і приблизно стільки ж - президентський рейтинг Юлії Володимирівни. Політолог Володимир Фесенко вважає, що Тимошенко вдалося покращити свої позиції через зимове загострення питання тарифів.

"Тимошенко сприймається як один з критиків тарифної проблеми і пропонує її вирішення. Плюс вона постійно просуває соціальну проблематику. І це привертає до неї ті верстви населення, для яких ці проблеми є актуальними", - розповів він.

За словами Антиповича, з початку 2021 року рівень підтримки Юлії Тимошенко або стабільний, або трохи зростає. Але "Батьківщина" та її лідер все одно займають четверті місця в рейтингових таблицях.

Нагадаємо, у "Слуги народу" оцінили ймовірність коаліції з "Батьківщиною".

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Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади