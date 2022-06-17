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Эксперты оценили продвижение ВСУ в Херсонской области

Фото: ВСУ медленно продвигаются к Херсону (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Большинство территории Херсонской области сейчас оккупированы агрессором. Под контролем ВСУ находятся отдельные районы на западе в сторону Николаева и на северо-западе, в десятках километров от Кривого Рога, и на этих направлениях украинское командование в последние недели организовало серию успешных контратак.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Карта фронта. Где наступают оккупанты и как Украина отражает их атаки".

Как отмечается в материале, пока Кремль стянул свои основные силы на Донбасс, нашей армии удалось закрепиться в районе Давыдова Брода и реки Ингулец, а также немного приблизиться к Херсону.

"Это улучшение украинских позиций и подготовка плацдарма для будущего наступления. Наши силы сумели достичь там определенного успеха. Мы понемногу продвигаемся вперед. В любом случае мы приближаемся к Херсону. Но масштабы продвижения там небольшие", - пояснил военный эксперт Олег Жданов.

Сейчас наши военные "нащупывают" возможность наступления от Давыдова Брода на юго-восток к Бериславу, который находится рядом с Новой Каховкой. Если эта операция увенчается успехом, то ВСУ фактически рассекут группировку противника на правом берегу Днепра на условную херсонскую и криворожскую. Те подразделения, которые сейчас дислоцируются ближе к Кривому Рогу, будут, по сути, обречены, поскольку их отрежут от всех поставок.

На херсонском направлении есть еще одна важная локация - это район Снигиревки, где наши защитники также завязали бои. Этот город расположен на админгранице Николаевской области и с конца марта контролируется россиянами. От Снигиревки идут прямые дороги на Херсон и в район Берислава, говорит военный аналитик, полковник Сергей Грабский.

"Фактически это две единственные переправы на левый берег Днепра в Херсонской области. Соответственно, только эти две переправы обеспечивают поставки войск противника на правом берегу", - уточнил эксперт.

Для украинских защитников важно перекрыть доступ к этим переправам, чтобы перерезать линии коммуникаций оккупантов на правобережье Херсонской области. Из-за контрударов наших войск агрессор был вынужден перебрасывать туда часть сил и средств из Запорожской области.

Напомним, по данным Генштаба, на Криворожском направлении враг провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брод - Калиновское. На Николаевском направлении, в районах Станислава, Томиной Балки и Дослидного Херсонской области, враг развернул две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии.

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