Эксперты оценили объем поступлений в госбюджет при детенизации аренды земли

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Отмена налоговых льгот в 2015 году привела к существенному росту налоговой нагрузки в АПК

Детенизация производства сельскохозяйственной продукции может принести местным бюджетам 10-12 млрд грн.

Об этом говорится в статье "Конец теневым схемам в АПК: что означает введение минимального налога для аграриев".

В частности, отмечается, что отмена налоговых льгот в 2015 году привела к существенному росту налоговой нагрузки в АПК. При этом объемов прямой бюджетной поддержки оказалось недостаточно. Как следствие, выросли стимулы для теневого производства сельскохозяйственной продукции.

"При посевных площадях около 28 млн га, только 19,6 млн га находится в официальной аренде. Таким образом, значительная часть из оставшихся 8,4 млн га находится в теневом обороте. Это приводит к потерям в первую очередь местных бюджетов в объеме до 10-12 млрд грн и неконкурентоспособности легальных товаропроизводителей", - говорится в статье.

В то же время, аграрные ассоциации давно говорят о необходимости установления минимальной налоговой нагрузки на гектар с/х земли, что автоматически заставит всех участников рынка платить налоги.

Соответствующий законопроект № 3131 уже подан на рассмотрение Верховной рады. Законом предусмотрено введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли сельхозназначения. Размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли - порядка 1 400-1 500 грн/га.

Такое положение дел, отмечается в статье, позволит создать условия для ликвидации теневых отношений в использовании земель с/х назначения и обеспечить равнонапряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями.

Напомним, ранее президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев заявил, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.

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Автор: РБК-Украина