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Експерти оцінили обсяг надходжень до держбюджету у разі детінізації оренди землі

Новини » АПК     04.06.2020 - 20:04
Експерти оцінили обсяг надходжень до держбюджету у разі детінізації оренди землі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Скасування податкових пільг в 2015 році призвело до істотного зростання податкового навантаження в АПК

Детінізація виробництва сільськогосподарської продукції може принести місцевим бюджетам 10-12 млрд грн.

Про це йдеться у статті "Кінець тіньовими схемами в АПК: що означає введення мінімального податку для аграріїв".

Зокрема, зазначається, що скасування податкових пільг у 2015 році призвело до істотного зростання податкового навантаження в АПК. При цьому обсягів прямої бюджетної підтримки виявилося недостатньо. Як наслідок, зросли стимули для тіньового виробництва сільськогосподарської продукції.

"При посівних площах близько 28 млн га, тільки 19,6 млн га знаходиться в офіційній оренду. Таким чином, значна частина решти 8,4 млн га знаходиться в тіньовому обороті. Це призводить до втрат в першу чергу місцевих бюджетів в обсязі до 10-12 млрд грн і неконкурентоспроможності легальних товаровиробників", - йдеться в статті.

Водночас, аграрні асоціації давно говорять про необхідність встановлення мінімальної податкового навантаження на гектар с/г землі, що автоматично змусить всіх учасників ринку платити податки.

Відповідний законопроект № 3131 вже поданий на розгляд Верховної ради. Законом передбачено запровадження мінімальної податкової виплати з кожного гектара землі сільгосппризначення. Розмір виплати становитиме 5% від нормативної вартості землі - близько 1 400-1 500 грн/га.

Таке положення справ, наголошується в статті, дозволить створити умови для ліквідації тіньових відносин у використанні земель с/г призначення та забезпечити рівномірне оподаткування доходів, одержуваних від такої землі всіма її власниками та користувачами.

Нагадаємо, раніше президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов заявив, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Агропромышленный комплекссельхозпродукция
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