Эксперты определили траекторию восстановления экономики Украины

Экономические потери экономики Украины из-за пандемии коронавируса будут значительными, а восстановление будет очень медленным.Об этом гооворится в консенсус-прогнозе "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", который подготовлен основе предположений сотрудников министерств и частных компаний.

Как отмечается в прогнозе, характер восстановления будет таким же, как и в целом в мире: L-форма: уже принятые карантинные меры в Украине еще будут дополнительно усилены и будут продолжаться до конца II квартала, что будет иметь более негативное влияние на экономику страны.

Среди крупнейших угроз для экономического восстановления в Украине на первом месте по мнению экспертов - длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мер.

Второе место разделили два фактора: (1) отсутствие четкого антикризисного плана мер по поддержке экономики и граждан в период пандемии и (2) глубокое падение экономической активности в странах - основных торговых партнерах Украины, соответственно значительное ухудшение конъюнктуры на мировых товарных рынках.

Напомним, согласно консенсус-прогнозу "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 4,2%), чем мировая экономика, которая по прогнозу МВФ сократится на 3,0%.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.