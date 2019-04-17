ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эксперты заявили о манипуляциях "завышенными" рейтингами Порошенко

Новости » Выборы 2019    17.04.2019 - 17:17
Эксперты заявили о манипуляциях "завышенными" рейтингами Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Данные телефонного опроса свидетельствуют, что рейтинг Порошенко достиг 40%

Данные телефонного опроса, на которые опирался президент Петр Порошенко, говоря о том, что его рейтинг достиг 40%, не являются такими точными, как исследования с использованием метода личных интервью. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, сообщает "Громадське".

Как сообщается, исследование провел КМИС и, по словам Грушецкого, минимальная погрешность телефонного опроса - 5-6%.

"Как показали предыдущие опросы до первого тура выборов, телефонные опросы являются неточными, поскольку телефоны имеют более состоятельные люди, которые будут голосовать за Порошенко. Минимальная погрешность телефонного опроса составляет 5-6%", - сказал Грушецкий, добавив, что КМИС не планировал обнародовать данные этого исследования.

Как известно, 16 апреля Киевский международный институт социологии представил данные другого опроса, проведенного методом личных интервью. Согласно им, за Петра Порошенко готовы проголосовать 25% тех, кто определился с выбором и примет участие в волеизъявлении, а за Владимира Зеленского - 72%.

Политолог Никита Потураев считает, что в штабе Порошенко могли использовать результаты телефонного опроса с целью манипуляции общественным мнением.

"Телефонные опросы - наименее надежная форма социологического исследования. Их применяют в основном для того, чтобы снять быструю реакцию общества на то или иное событие и заявление, проследить динамику общественной реакции на протяжении какого-то периода. В таком вопросе, как рейтинги кандидатов, их ценность приближается к нулю. Специалисты говорят, что даже минимальная погрешность при телефонном опросе составляет 5-6%. Поэтому социологи предпочитают не полагаться на телефонные опросы, когда речь идет о столь важных вещах. В данном случае "телефонник" был использован штабом одного из кандидатов в лучшем случае для легкой медийной манипуляции, а в худшем - для дезинформирования своего же кандидата", -отметил Потураев.

Напомним, вечером 16 апреля Петр Порошенко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что его предвыборный рейтинг, согласно данным КМИС, превышает 40%.

Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Порошенко: тарифы не зависят от президента
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Порошенко Петррейтингвыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь