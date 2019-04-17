Експерти заявили про маніпуляції "завищеними" рейтингами Порошенка

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Дані телефонного опитування свідчать, що рейтинг Порошенка досяг 40%

Дані телефонного опитування, на які спирався президент Петро Порошенко, кажучи про те, що його рейтинг досяг 40%, не є такими точними, як дослідження з використанням методу особистих інтерв'ю. Про це заявив заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький, повідомляє "Громадське".

Як повідомляється, дослідження провів КМІС і, за словами Грушецького, мінімальна похибка телефонного опитування - 5-6%.

"Як показали попередні опитування до першого туру виборів, телефонні опитування є неточними, оскільки телефони мають більш заможні люди, які будуть голосувати за Порошенка. Мінімальна похибка телефонного опитування складає 5-6%", - сказав Грушецький, додавши, що КМІС не планував оприлюднювати дані цього дослідження.

Як відомо, 16 квітня Київський міжнародний інститут соціології представив дані іншого опитування, проведеного методом особистих інтерв'ю. Згідно з ним, за Петра Порошенка готові проголосувати 25% тих, хто визначився з вибором і візьме участь у волевиявленні, а за Володимира Зеленського - 72%.

Політолог Микита Потураєв вважає, що в штабі Порошенка могли використовувати результати телефонного опитування з метою маніпуляції громадською думкою.

"Телефонні опитування - найменш надійна форма соціологічного дослідження. Їх застосовують в основному для того, щоб зняти швидку реакцію суспільства на ту чи іншу подію і заяву, простежити динаміку суспільної реакції протягом якогось періоду. В такому питанні, як рейтинги кандидатів, їх цінність наближається до нуля. Фахівці кажуть, що навіть мінімальна похибка при телефонному опитуванні становить 5-6%. Тому соціологи воліють не покладатися на телефонні опитування, коли мова йде про настільки важливі речі. В даному випадку "телефонник" був використаний штабом одного з кандидатів у кращому випадку для легкої медійної маніпуляції, а в гіршому - для дезінформування свого ж кандидата", -зазначив Потураєв.

Нагадаємо, ввечері 16 квітня Петро Порошенко в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що його передвиборний рейтинг, згідно з даними КМІС, перевищує 40%.