Эксперты объяснили, за счет чего Пальчевский сможет выйти во второй тур мэра Киева

По мнению экспертов, он также сможет провести партию в Киевсовет
Лидер политической силы "Перемога Пальчевського" сможет нарастить поддержку при проведении мощной избирательной кампании.
Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний в комментарии "Обозревателю".
"Пальчевский - киевлянин и имеет неплохие шансы. Он сможет провести партию в Киевсовет и выйти во второй тур. А там может быть много нюансов. Все будет зависеть от работы штабов Пальчевского и Кличко. Как они смогут доказать, что именно их кандидат должен стать главой столицы", - отметил политтехнолог.
В то же время, политолог Вадим Карасев считает, что Пальчевский серьезный оппонент, учитывая его публичную активность и умение держаться на публике.
Напомним, Андрей Пальчевский объявил о создании собственной политической силы 1 июля. Причиной, по его словам, стало разочарование новой властью.
Согласно последним опросам социологической службы Центр Разумкова, во второй тур выборов мэра проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский. За лидера политической силы "Победа Пальчевского" готовы проголосовать 11% киевлян.