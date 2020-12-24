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Эксперты объяснили, почему в больницах дефицит кислорода

Украина, Четверг 24 декабря 2020 08:47
Эксперты объяснили, почему в больницах дефицит кислорода
Фото: медик (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

В доковидный период в кислороде нуждались очень небольшое количество пациентов. Поэтому многие отделения и даже целые больницы, которые не работали с заболеваниями дыхательных путей, не имели доступа к кислороду.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Нужен как воздух. Почему в больницах не хватает кислорода для больных COVID-19".

"О том, что возникнут проблемы с кислородом, говорили еще весной. Еще тогда все говорили, что эту проблему нужно решать. Но на том этапе вышестоящее руководство все прозевало", - сказала изданию волонтер Леся Литвинова, чей благотворительный фонд "Свои" поддерживает онко- и паллиативных пациентов и параллельно помогает "ковидным" больным с кислородом.

Проблемы с кислородом также возникли и из-за того, что некоторые руководители и местные власти не отнеслись серьезно к данной проблеме и пустили все на самотек.

"Знаете, пока жареный петух не клюнет, то многие не хватятся. Часть руководителей медучреждений наращивали свои мощности. А часть - полагали, что все как-то обойдется, что к осени не будет резкого всплеска заболеваемости. Раньше не было такого спроса на кислород, поэтому решить эту проблему было проще", - рассказал президент Ассоциации анестезиологов, один из экспертов Минздрава Сергей Дубров.

Несмотря на то, что Минздрав выделил на обеспечение больниц кислородом в ноябре 572 млн гривен, а в ноябре - еще почти 900 млн, кислородные аппараты оказались в дефиците. Причиной стали стремительный наплыв пациентов и взвинчивание спроса.

"Потребность слишком быстро выросла, а технические возможности и производство кислорода не вкладываются в эти темпы. Действительно, это можно было бы решить за несколько месяцев. Возможно, кто-то где-то тормозил. Но все равно это не пятиминутное дело. Для этого нужны специальные инженерные решения", - отметила врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за коронавирусной инфекции может быть дыхательная недостаточность, поэтому таким пациентам необходим кислород.

Напомним, в Украине с начала пандемии коронавирусом заразились уже более миллиона человек. За прошедшие сутки подтвердили 11 490 новых случаев COVID-19.

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