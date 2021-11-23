Эксперты объяснили, как из-за действий властей прохождение отопительного сезона оказалось под угрозой

"В октябре предприятия ТКЭ получили акты приема-передачи природного газа о превышении объемов, показанных для населения и бюджетных организаций. И это в октябре, когда коммерческий газ стоил 25 грн за кубометр. Сегодня, в ноябре, он уже по 36 грн за кубометр. Все эти дополнительные расходы лягут на местные бюджеты, то есть на граждан, уплачивающих налоги в местные бюджеты. Вместо того, чтобы финансировать другие необходимые социальные программы, местные общины будут вынуждены компенсировать разницу в цене на газ предприятиям теплокоммунэнерго, а те, в свою очередь - ее в ООО "Нафтогаз Трейдин", - заявил президент Межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

Специалисты также отметили, что положение, по сути, критическое на фоне неопределенности цены газа.

"Эту ситуацию мог бы частично стабилизировать процесс выплаты разницы в тарифах, но его всячески тормозят с помощью искусственных проверок КРУ. Если не принять срочные меры, это может привести к дальнейшему разрушению систем централизованного теплоснабжения по всей стране", - сообщила директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

Кроме этого, эксперты отметили, что в данных условиях большая нагрузка ложится не только на тепловиков, но и непосредственно на объединенные территориальные общины (ОТГ).

"Предприятия ТКЭ оставили на растерзание, без источников финансирования. Если раньше они могли себе позволить в течение отопительного сезона откладывать какие-то средства на ремонт, чтобы нормально подготовиться к новому сезону, то теперь - большой разрыв", - считает эксперт в области ЖКХ и энергетики Андрей Гнатуш.

Свою позицию по поводу сложной ситуации с отоплением на пороге зимы обнародовали и непосредственные производители тепловой энергии.

"Мы поверили очередному Меморандуму с властью. Наше предприятие вовремя вступило в отопительный сезон, предоставляя бесперебойные и качественные услуги, при этом подготовительный период обусловил для теплоцентрали потребление газа в полтора раза больше запланированного. Остальные стороны этого Меморандума свои обязательства, к сожалению, не выполняют", - добавил председатель правления ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович.