Експерти пояснили, як через дії влади проходження опалювального сезону опинилось під загрозою

"У жовтні підприємства ТКЕ отримали акти прийому-передачі природного газу про перевищення обсягів, які показані для населення та бюджетних організацій. І це у жовтні, коли комерційний газ коштував 25 грн за кубометр. Сьогодні, у листопаді, він вже по 36 грн за кубометр. Всі ці додаткові витрати ляжуть на місцеві бюджети, тобто на громадян, які сплачують податки до місцевих бюджетів. Замість того щоб фінансувати інші необхідні соціальні програми, місцеві громади будуть змушені компенсувати різницю у ціні на газ підприємствам теплокомуненерго, а ті, своєю чергою - перерахувати її до ТОВ "Нафтогаз Трейдин", - заявив президент Міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго" Арсентій Блащук.

Фахівці також зазначили, що становище по суті критичне на тлі невизначеності ціни газу.

"Цю ситуацію міг би частково стабілізувати процес виплати різниці у тарифах, але його всіляко гальмують за допомогою штучних перевірок КРУ. Якщо не вжити термінових заходів, це може призвести до подальшого руйнування систем централізованого теплопостачання по всій країні", - повідомила директор комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.

Крім цього, експерти зазначили, що за даних умов велике навантаження лягає не тільки на тепловиків, а й безпосередньо на об'єднанні територіальні громади (ОТГ).

"Підприємства ТКЕ залишили на поталу, без джерел фінансування. Якщо раніше вони могли собі дозволити протягом опалювального сезону відкладати якісь кошти на ремонт, щоб нормально підготуватись до нового сезону, то тепер - великий розрив", - вважає експерт в галузі ЖКГ та енергетики Андрій Гнатуш.

Свою позицію стосовно складної ситуації з опаленням на порозі зими оприлюднили й безпосередні виробники теплової енергії.

"Ми повірили черговому Меморандуму із владою. Наше підприємство вчасно вступило в опалювальний сезон, надаючи безперебійні та якісні послуги, при цьому підготовчий період зумовив для теплоцентралі споживання газу у півтора раза більше запланованого. Інші ж сторони цього Меморандуму свої зобов’язання, на жаль, не виконують", - додав голова правління ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович.