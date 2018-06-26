Эксперты: "новая" Тимошенко стремится изменить систему

Эксперты считают, что Тимошенко хочет сформировать новый формат политической системы управления государством

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко хочет изменить олигархическую "самодержавную модель управления" страной, которая есть сегодня. Такое мнение высказали эксперты во время пресс-конференции "Президентская кампания 2019: Новый курс Юлии Тимошенко – мечтательность или политическая инновация?".

"Юлия Тимошенко хочет изменить эту систему. Она хочет сформировать новый формат политической системы управления государством для осуществления дальнейших экономических и других изменений в стране", - сказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, сейчас лидер "Батькивщины" демонстрирует: "Я готова быть новой, я готова к изменениям".

"И это важно. Сочетание собственной и политической мотивации дает шанс на содержательную и программную дискуссию относительно изменений в стране. Мы должны думать, как будет развиваться Украина", - отметил эксперт.

Со своей стороны эксперт Константин Матвиенко видит реализацию этого плана через несколько основных идей, которые Тимошенко озвучила на Форуме "Новый курс Украины", который недавно состоялся по ее инициативе в Киеве.

"Прежде всего идея коллективного главы государства. Вместо одного лица, которое избирается народом и приобретает статус главы государства, лидер "Батькивщины" предлагает коллегиального главу государства с 4 главными функциями: от права вето и роспуска парламента до награждения государственными наградами", - напомнил он.

Кроме того, как считает эксперт, Тимошенко предлагает парламентскую форму правления канцлерского типа.

Также Матвиенко обратил внимание на идею создать реальную политическую конкуренцию благодаря предоставлению фундаментальных прав оппозиции.

"Батькивщина" - мощная политическая машина с разветвленной системой региональных ячеек. И здесь, на фоне этого, предлагается предостеречь права реальных оппонентов. Создается реальная политическая конкуренция", - сказал он и добавил, что теперь коррупционным процессам сложно будет пролезть через большое количество представительских контролирующих институций.

Еще одна идея, которую Тимошенко озвучила на недавнем Форуме, - создание четвертой ветки власти: "Право законодательной инициативы предоставляется каждому гражданину через систему петиций. Это не просто лозунг, лидер партии предлагает конкретный механизм".

По убеждению политолога, Юлия Тимошенко понимает риски таких инноваций, но идет на это, потому что понимает, что "олигархическая самодержавная модель управления" себя исчерпала и страну надо перезагружать.

Константин Матвиенко также напомнил, что, по последним соцопросам КМИС и "Рейтинга", Тимошенко и "Батькивщина" являются лидерами электоральных предпочтений.