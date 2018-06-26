Експерти: "нова" Тимошенко прагне змінити систему

Експерти вважають, що Тимошенко хоче сформувати новий формат політичної системи управління державою

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко хоче змінити олігархічну "самодержавну модель управління" країною, яка є сьогодні. Таку думку висловили експерти під час прес-конференції "Президентська кампанія 2019: Новий курс Юлії Тимошенко – мрійництво чи політична інновація?".

"Юлія Тимошенко хоче змінити цю систему. Вона хоче сформувати новий формат політичної системи управління державою для здійснення подальших економічних та інших змін у країні", - сказав голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, наразі лідер "Батьківщини" демонструє: "Я готова бути новою, я готова до змін".

"І це важливо. Поєднання власної і політичної мотивації дає шанс на змістовну та програмну дискусію щодо змін у країні. Ми маємо думати, як розвиватиметься Україна", - зауважив експерт.

Зі свого боку експерт Костянтин Матвієнко вбачає реалізацію цього плану через декілька основних ідей, які Тимошенко озвучила на Форумі "Новий курс України", який нещодавно відбувся за її ініціативи у Києві.

"Насамперед ідея колективного глави держави. Замість одної особи, яка обирається народом і набуває статусу глави держави, лідер "Батьківщини" пропонує колегіального главу держави з 4 головними функціями: від права вето і розпуску парламенту до нагородження державними відзнаками", - нагадав він.

Окрім того, як повідомив експерт, Тимошенко пропонує парламентську форму правління канцлерського типу.

Також Матвієнко звернув увагу на ідею створити реальну політичну конкуренцію завдяки наданню фундаментальних прав опозиції.

"Батьківщина" - потужна політична машина з розгалуженою системою регіональних осередків. І тут, на тлі цього, пропонується застерегти права реальних опонентів. Створюється реальна політична конкуренція", - сказав він і додав, що тепер корупційним процесам складно буде пролізти через велику кількість представницьких контролюючих інституцій.

Ще одна ідея, яку Тимошенко озвучила на нещодавньому Форуму, - створення четвертої гілки влади: "Право законодавчої ініціативи надається кожному громадянину через систему петицій. Це не просто гасло, лідер партії пропонує конкретний механізм".

На переконання політолога, Юлія Тимошенко розуміє ризики таких інновацій, але йде на це, бо розуміє, що "олігархічна самодержавна модель управління" себе вичерпала і країну треба перезавантажувати.

Костянтин Матвієнко також нагадав, що, за останніми соцопитуваннями "КМІСу" та "Рейтингу", Тимошенко і "Батьківщина" - є лідерами електоральних уподобань.