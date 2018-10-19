Эксперты НЭФ: Госорганы должны нести ответственность за убытки, причиненные бизнесу

18 октября в Одессе состоялся X Национальный экспертный Форум, одна из панелей которого - «Украина - инвестиционный хаб Европы» - была посвящена обсуждению вызовов глобальной экономики, инвестиций, как ключевого фактора регионального развития, реформе децентрализации и менеджменту инноваций.

В ходе дискуссии глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) Иван Миклош подчеркнул, что качество жизни украинцев зависит от темпов роста ВВП, а рост экономики - от доли инвестиций. "Как мы можем повышать инвестиции? Это могут быть внутренние государственные инвестиции, но в бюджете не хватает денег. Это могут быть внутренние частные инвестиции - при помощи банков, но сегодня они не кредитуют. Поэтому самые важные инвестиции, которые Украина может резко нарастить, - это иностранные инвестиции", - сказал Миклош.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов в своем выступлении предложил полностью пересмотреть подход в отношениях бизнеса и государства. Глава региона предлагает, чтобы правоохранительные и контролирующие органы несли прямую ответственность за убытки, причиненные бизнесу. Такую норму. по его словам, следует закрепить в специальном законе. «Я считаю, что контролирующие или правоохранительные органы должны нести ответственность в виде возмещения убытков в случае незаконных действий, которые наносят бизнесу те или иные сотрудники этих органов. Чтобы сама система это регулировала, конечно, по решению суда», - подчеркнул Максим Степанов.Председатель ОГА считает также, что следует ввести сокращенную судебную процедуру рассмотрения жалоб от представителей бизнеса на подобные злоупотребления. Он подчеркнул, что вопрос защиты бизнеса сегодня стал крайне актуальным, поскольку ежедневно на предприятиях происходят около 300 обысков или арестов имущества.

В свою очередь, посол Кореи в Украине Ли Янг Гу заявил, что Корея имеет мастер-план сотрудничества с Украиной, который позволит последней нарастить свой ВВП до 10% за ближайшие 10 лет за счет привлечения инвестиций. Также посол предложил создать в Одесской области свободную экономическую логистическую зону, чтобы реализовать потенциал развития регионов. Кроме того, Ли Янг Гу сделал акцент на важности духовного развития, поддержки и укрепления украинской идентичности.

Отметим, что темой первой панели Форума была “Формула мира для Украины”. В ходе панельной дискуссии заместитель директора Общей службы безопасности Израиля (Шабак) в 2010-2011 годах Ицхак Илан заявил, что Украина может заимствовать опыт Израиля в противостоянии гибридной войне. “Сложность гибридной войны в отсутствии адресности. Сложно узнать, где и кто они (противники - ред.). Плюс они действуют при помощи гражданского населения внутри страны, что осложняет процесс борьбы. Но как Израилю удается вести эффективную войну ? Главное — это военная разведка, чтобы узнать, доказать и потом наказать. Второе — это планирование оборонительных средств и связей, систем ПВО. Третье — применение резких мер в ходе операций, ведь оборонительные механизмы не всегда приносят результат... Четвертое — это не дать возможность странам, которые находятся за кулисами и организовывают этот конфликт, избежать ответственности. Пятое — международное сотрудничество против страны, которая организовывает эту войну. И шестое, главное — это терпение, ведь эта война может длиться долго”, — подчеркнул он.