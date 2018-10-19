Експерти НЕФ: Держоргани повинні нести відповідальність за збитки, завдані бізнесу

18 жовтня в Одесі відбувся X Національний експертний Форум, одна з панелей якого - «Україна - інвестиційний хаб Європи» - була присвячена обговоренню викликів глобальної економіки, інвестицій, як ключового чинника регіонального розвитку, реформи децентралізації та менеджменту інновацій.

В ході дискусії глава Стратегічної групи радників по підтримці реформ в Україні (SAGSUR) Іван Міклош наголосив, що якість життя українців залежить від темпів зростання ВВП, а зростання економіки - від частки інвестицій. "Як ми можемо підвищувати інвестиції? Це можуть бути внутрішні державні інвестиції, але в бюджеті не вистачає грошей. Це можуть бути внутрішні приватні інвестиції - за допомогою банків, але сьогодні вони не кредитують. Тому найважливіші інвестиції, які Україна може різко наростити, - це іноземні інвестиції", - сказав Міклош.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов в своєму виступі запропонував повністю переглянути підхід у відносинах бізнесу і держави. Глава регіону пропонує, щоб правоохоронні і контролюючі органи несли пряму відповідальність за збитки, завдані бізнесу. Таку норму, за його словами, слід закріпити в спеціальному законі. «Я вважаю, що контролюючі або правоохоронні органи повинні нести відповідальність у вигляді відшкодування збитків в разі незаконних дій, які завдають бізнесу ті чи інші співробітники цих органів. Щоб сама система це регулювала, звичайно, за рішенням суду», - підкреслив Максим Степанов. Голова ОДА вважає також, що слід ввести скорочену судову процедуру розгляду скарг від представників бізнесу на подібні зловживання. Він підкреслив, що питання захисту бізнесу сьогодні стало вкрай актуальним, оскільки щодня на підприємствах відбувається близько 300 обшуків або арештів майна.

У свою чергу, посол Кореї в Україні Лі Янг Гу заявив, що Корея має майстер-план співпраці з Україною, який дозволить останній наростити свій ВВП до 10% за найближчі 10 років за рахунок залучення інвестицій. Також посол запропонував створити в Одеській області вільну економічну логістичну зону, щоб реалізувати потенціал розвитку регіонів. Крім того, Лі Янг Гу зробив акцент на важливості духовного розвитку, підтримки і зміцнення української ідентичності.

Відзначимо, що темою першої панелі Форуму була "Формула світу для України". В ході панельної дискусії заступник директора Загальної служби безпеки Ізраїлю (Шабак) в 2010-2011 роках Іцхак Ілан заявив, що Україна може запозичити досвід Ізраїлю в протистоянні гібридній війні. "Складність гібридної війни в відсутності адресності. Складно дізнатися, де і хто вони (противники - ред.). Плюс вони діють за допомогою цивільного населення всередині країни, що ускладнює процес боротьби. Але як Ізраїлю вдається вести ефективну війну? Головне - це військова розвідка, щоб дізнатися, довести і потім покарати. Друге - це планування оборонних засобів і зв'язків, систем ППО. Третє - застосування різких заходів в ході операцій, адже оборонні механізми не завжди приносять результат ... Четверте - це не дати можливість країнам, які знаходяться за лаштунками і організовують цей конфлікт, уникнути відповідальності. П'яте - міжнародне співробітництво проти країни, яка організовує цю війну. І шість, головне - це терпіння, адже ця війна може тривати довго", - підкреслив він.