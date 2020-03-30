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Эксперты назвали условия восстановления экономики Украины после кризиса

Новости » Финансовый кризис 2020     30.03.2020 - 15:16
Эксперты назвали условия восстановления экономики Украины после кризиса
Фото: завод (РБК-Украина)

Компенсировать потери можно за счет программы с МВФ

Экономика Украины может восстановить рост и компенсировать потери первого полугодия 2020 года, если получит помощь от Международного валютного фонда. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"Поддержка со стороны МВФ позволяет быстро запустить экономику", - сказал он.

По его словам, транши свыше суммы 10 млрд долларов позволят очень быстро набирать темпы роста и выйти к значениям на уровне в 0% в этом году.

Напомним, Кабинет министров Украины 29 марта обновил макропрогноз на 2020 год и заложил в нем курс на уровне 29,5 грн/доллар.

Согласно обновленному макропрогнозу, падение реального валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2020 году ожидается на уровне 3,9%. До начала кризиса, вызванного, пандемией COVID-19, ожидался рост экономики Украины на уровне 3,9%. В то же время, уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди причин - высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, значительно более устойчивая банковская система по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами, снижение цен на импортируемые энергетические товары, продолжение структурных реформ в сотрудничестве с международными партнерами.

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