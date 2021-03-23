Эксперты назвали проактивной внешнеполитическую стратегию Зеленского

Как отмечает издание, события последних месяцев (в частности, санкции против каналов Тараса Козака, Виктора Медведчука, уголовные дела против "приватовцев" Владимира Яценко и Александра Дубилета) показали, что глава Офиса президента Андрей Ермак синхронизирует украинскую стратегию с внешнеполитической повесткой США, используя общие интересы двух стран.

Кроме того, инициирование Офисом президента "Крымской платформы" удачно совпало с резкими заявлениями Джо Байдена относительно РФ, а расследование Харьковских соглашений- с заявлением американской разведки о непричастности Украины к вмешательству в выборы США.

Также издание обращает внимание, что параллельно с этим, в ОП усиливают кадры президента на международном направлении: Оксана Маркарова была отправлена послом в США, а Игорь Брусило назначен заместителем главы ОП. Последний будет готовить важные украино-американские переговоры по совместным действиям в отношении РФ.

Помимо этого, Офису президента удалось привлечь стратегического партнера США - Канаду - на сторону Украины по делу сбитого Ираном в прошлом году украинского самолета.

Также на днях Госдеп вынужден был пригрозить дополнительными санкциями в отношении "Северного Потока-2" по требованию министра энергетики США Рики Перри. Этот шаг эксперты издания также связывают с удачными переговорами Зеленского с Пери в мае 2019 года.