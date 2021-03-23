Експерти назвали проактивною зовнішньополітичну стратегію Зеленського

Як зазначає видання, події останніх місяців (зокрема, санкції проти каналів Тараса Козака, Віктора Медведчука, кримінальні справи проти "приватівців" Володимира Яценка та Олександра Дубілета) показали, що глава Офісу президента Андрій Єрмак синхронізує українську стратегію з зовнішньополітичним порядком денним США, використовуючи спільні інтереси двох країн.

Крім того, ініціювання Офісом президента "Кримської платформи" вдало збіглося з різкими заявами Джо Байдена щодо РФ, а розслідування Харківських угод - з заявою американської розвідки про непричетність України до втручання у вибори США.

Також видання звертає увагу, що паралельно з цим, в ОП підсилюють кадри президента на міжнародному напрямку: Оксана Маркарова була відправлена послом у США, а Ігоря Брусило призначено заступником голови ОП. Останній буде готувати важливі україно-американські переговори щодо спільних дій щодо РФ.

Крім цього, Офісу президента вдалося залучити стратегічного партнера США - Канаду - на бік України у справі збитого Іраном торік українського літака.

Також днями Держдеп змушений був пригрозити додатковими санкціями щодо "Північного Потоку-2" на вимогу міністра енергетики США Ріки Перрі. Цей крок експерти видання також пов'язують з вдалими переговорами Зеленського з Пері в травні 2019 року.