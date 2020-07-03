Эксперты назвали причины падения рейтинга Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Против рейтинга Зеленского работает то, что ранее он обнадеживал избирателей множеством популистских инициатив

Политологи и социологи считают падение рейтингов одобрения и доверия к президенту Владимиру Зеленскому, зафиксированное в июне, закономерным. Но, если бы не карантин, то показатели доверия к Зеленскому сейчас могли бы быть еще ниже.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Постковидные рейтинги: почему у Зеленского падает поддержка".

Директор социологической службы "Центра Разумкова" Андрей Быченко отметил, что рейтинги Зеленского повторяют ту же тенденцию, которая наблюдалась в первый год президентства Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко.

По словам Быченко, у Зеленского был большой кредит доверия от украинцев, но если он не подкрепляется реальными действиями, то, как правило, показатель этого доверия идет на спад.

"Примерно через год большая часть избирателей начинает оценивать власть по ее действиям. И я думаю, что негативный баланс доверия-недоверия к Зеленскому, прежде всего, обусловлен тем, что украинцы не ощутили каких-либо значительных и качественных изменений. В самых болезненных и проблемных сферах для населения никаких подвижек не случилось", - уточнил Быченко.

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Алексей Гарань полагает, что причина падения рейтингов Зеленского состоит в несбывшихся ожиданиях избирателей.

"Как следствие, сейчас у нас большинство украинцев считает, что страна вновь движется в неправильном направлении. На этом фоне, соответственно, падают и рейтинги одобрения Зеленского. Против его рейтинга работает и то, что ранее он обнадеживал избирателей множеством популистских инициатив. А сейчас люди видят, что они не выполняются", - пояснил РБК-Украина Гарань.

По мнению политолога Владимира Фесенко, на последние рейтинги могли ситуативно повлиять протесты на Банковой 17 и 18 июня. Он допустил, что у части избирателей Зеленского мог возникнуть эффект восприятия слабости власти. Кроме того, Фесенко обратил внимание, что до конца июня президент находился на самоизоляции и не записывал никаких видеообращений.

"А они, как мы знаем, все-таки влияют на аудиторию сторонников Зеленского. Выпадение президента из коммуникации с ними также могло иметь негативный эффект для его рейтинга", - отметил политолог.

По мнению Фесенко, экономические, социальные и психологические проблемы, возникшие в результате эпидемии и карантина, также негативно отразились на рейтинговых позициях Зеленского.

Генеральный директор КМИС Владимир Паниотто предположил, что причиной падения поддержки президента, кроме эпидемии, могло стать ухудшение социально-экономического благосостояния украинцев.

"И многим сложно отличить, где на это повлияла пандемия, а где - неудачные действия власти. К тому же, как показывают данные опросов, большинство граждан не разделяет, какие вопросы относятся к компетенции президента, Верховной рады или правительства. В их понимании у нас в стране за все отвечает президент", - пояснил Паниотто.

В то же время, Андрей Быченко предположил, что если бы не карантин, то показатели доверия к Зеленскому сейчас могли бы быть еще ниже. По его мнению, карантин стал очень удобным аргументом для объяснения падения экономики.

По словам социолога, подавляющему большинство граждан неизвестно, что экономическая ситуация стала ухудшаться еще в январе, до введения карантина.

Напомним, в конце июня 2020 года деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 36% украинцев, недовольны - 52.

Кроме того, по данным опроса Центра Разумкова, в конце июня 2020 года рейтинг президента Владимира Зеленского упал до 35%.

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Автор: Уляна Безпалько