Эксперты назвали причины падения курса доллара в сентябре

Финансовые аналитики указывают на несколько причин аномального снижения курса доллара к гривне в сентябре 2019 года. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Валютный реванш: почему укрепился курс гривны и подорожает ли доллар".

Во-первых, нерезиденты стали активнее заводить валюту для покупки украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). С начала года иностранные инвесторы в 14 раз увеличили свой портфель ОВГЗ, тем самым поддержав предложение валюты на рынке.

"Кроме ОВГЗ, был также заход денег (из-за границы, - ред.) на парламентские и президентские выборы. И сейчас много гривен лежит в Казначействе, что сдерживает ослабление гривны", - отметил управляющий партнер ИК Capital Times Эрик Найман.

Еще один фактор, способствующий укреплению гривны - рекордный рост экспорта сельскохозяйственной продукции, обратил внимание руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

"Агроэкспортеры с начала нового маркетингового года в июле нарастили экспорт зерновых более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом, - говорит Мартыненко. - Не так плохо обстоят дела и у металлургов: хотя с августа экспортные цены на сталь снизились на 10-15%, цены на железную руду с начала сентября выросли более чем на 13% и сейчас находятся на уровнях 20-30% выше, чем год назад".

Напомним, на открытии межбанка 25 сентября 2019 года курс доллара снизился на 16 копеек до 24,07 гривен за доллар, курс в покупке до 24,05 гривен за доллар.

В то же время эксперты считают, что откат или коррекция курса гривны к доллару по сравнению с нынешним уровнем возможны уже в конце сентября и в начале октября.