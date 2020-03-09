Эксперты назвали последствия обвала мировых рынков для Украины

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Эксперты ожидают выхода инвесторов из украинских ценных бумаг

Обвал мировых рынков обернется для Украины выходом инвесторов из ценных бумаг и масштабной продажей гривны. Об этом РБК-Украина рассказал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

По его словам, на сегодня у инвесторов на рынке паника.

"В момент, когда коронавирус давит на рынки, ОПЕК с Россией не смогли согласовать сокращение добычи нефти и начали ценовую войну, а это только усиливает панику. Сегодня падает в цене все, включая наши евробонды. Пока в обменниках мы не видим рост курса. Связано это с выходным и закрытым межбанком. Уже завтра на открытии можно смело ожидать распродаж - выход инвесторов из украинских бумаг и продажу гривны", - отметил Пархоменко.

Он также прокомментировал возможность падения курса гривны после того, как Министерство финансов отменило аукцион по ОВГЗ.

"Минфин отменил аукцион из-за паники на рынке. По итогам этого аукциона вряд ли получилось бы привлечь капитал. В связи с этим он и был отменен", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее аналитики спрогнозировали резкий скачок курса доллара до конца недели. Ожидается, что при обострении паники на мировых рынках курс может подняться до 26 гривен за доллар.

Ранее аналитики ведущего банка Goldman Sachs допустили, что ценовые войны на рынке нефти могут обрушить цены до 20 долларов за баррель.