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Експерти назвали наслідки обвалу світових ринків для України

Новини » Фінанси     09.03.2020 - 15:48
Експерти назвали наслідки обвалу світових ринків для України
Ілюстративне фото (flickr.com/thetaxhaven)

Експерти очікують виходу інвесторів з українських цінних паперів

Обвал світових ринків обернеться для України виходом інвесторів з цінних паперів та масштабним продажем гривні. Про це РБК-Україна розповів аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

За його словами, на сьогодні у інвесторів на ринку паніка.

"У момент, коли коронавірус тисне на ринки, ОПЕК з Росією не змогли погодити скорочення видобутку нафти і почали цінову війну, а це лише посилює паніку. Сьогодні падає в ціні все, включаючи наші євробонди. Поки в обмінниках ми не бачимо зростання курсу. Пов'язано це з вихідним і закритим міжбанком. Вже завтра на відкритті можна сміливо очікувати розпродажів - вихід інвесторів з українських паперів та продаж гривні", - зазначив Пархоменко.

Він також прокоментував можливість падіння курсу гривні після того, як Міністерство фінансів скасувало аукціон з ОВДП.

"Мінфін скасував аукціон через паніку на ринку. За підсумками цього аукціону навряд чи вийшло б залучити капітал. У зв'язку з цим він і був скасований", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, раніше аналітики спрогнозували різкий стрибок курсу долара до кінця тижня. Очікується, що при загостренні паніки на світових ринках курс може піднятися до 26 гривень за долар.

Раніше аналітики провідного банку Goldman Sachs допустили, що цінові війни на ринку нафти можуть обвалити ціни до 20 доларів за барель.

Обвал на біржах і рекордне падіння ціни на нафту: що відбувається на світових ринках
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