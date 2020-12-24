Эксперты назвали инвестиции в инфраструктуру одним из вариантов преодоления последствий кризиса

Инфраструктурные инвестиции решают ряд критических для постковидных экономик проблем: сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение потребности в отечественных материалах, децентрализация расходов, сохранение экспорта товаров и импорта инвестиций.

Об этом заявили эксперты консалтинговой компании Deloitte в материале НВ.

"Инвестиции в постоянную инфраструктуру станут инструментом перезапуска двигателя мировой экономики после пандемии COVID-19 - с помощью развития более устойчивых сообществ, а также создания миллионов рабочих мест", - считают в Deloitte.

Сразу несколько других влиятельных международных организаций также открыто выступили с поддержкой инфраструктурных инвестиций как одного из эффективных способов преодоления кризиса. В частности, Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Международный экономический форум (WEF), Международный валютный фонд (IMF), Всемирный банк (World Bank) и др.

"Несмотря на разные акценты, все сходятся в трех основных тезисах: инфраструктурные проекты гораздо эффективнее во времена спада экономики, чем во времена роста. Различные исследования определяют экономический мультипликатор строительства в рецессию от 1,6 до 3,2. Если говорить проще, то вложения 1 грн в строительство для экономики дает на выходе от 1,6 грн до 3,2 грн", - говорится в публикации.

В то же время, по прогнозам Ukraine Economic Outlook, несмотря на то, что во втором квартале реальный ВВП страны упал на -11,3%, падение реального ВВП останется на уровне -5%, поскольку Украина является одним из мировых лидеров по государственным инвестициям в инфраструктуру.

Напомним, ранее сообщалось, что успех "Большой стройки" в 2020 году позволил "Укравтодору" расширить горизонт планирования и подготовить программу мегапроектов до 2025 года.